Giorni della Merla 2025 | addio al freddo intenso?

La tradizione popolare vuole che gli ultimi tredi gennaio, il 29, 30 e 31, siano i più freddi dell’anno. Ma quest’anno, i “” potrebbero riservare sorprese.La circolazione atmosferica europea è stata caratterizzata da un’intensa attività, con il passaggio di imponenti cicloni extratropicali. Tuttavia, le previsioni per i prossimisuggeriscono un cambiamento di scenario.Leggi anche: — Perché isono così famosi? >>Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, i “” potrebbero non essere così freddi come da tradizione. L’indebolimento del flusso atlantico e la formazione di un’area di alta pressione sull’oceano potrebbero limitare l’arrivo di masse d’aria fredda sull’Europa.Cosa aspettarsi nei prossimi? Il 29 gennaio, il primo giorno, sarà ancora influenzato dai residui di una perturbazione, con possibili precipitazioni al Sud.