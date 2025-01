Ilfattoquotidiano.it - Giornata della Memoria, 80 anni dopo la liberazione di Auschwitz la minaccia è il negazionismo che “normalizza” la Shoah. Ecco le fake news più diffuse

“Sempre più spesso il termineoggi viene usato per definire tragici accadimenti, oppure per valorizzare impropriamente una ipotetica classifica tra i numerosi orrori che hanno colpito e colpiscono l’umanità. È dietro a questi improbabili paragoni che spesso sidano contemporanee forme di antisemitismo. È per questo che non ci stancheremo mai di chiarire e ricordare alcuni punti. Larappresenta la messa in opera, nella moderna Europa, di un gigantesco sistema politico, economico, industriale, al servizio di un solo obiettivo: lo sterminio del popolo ebraico“. Sono parole di Mario Venezia, presidenteFondazione Museodi Roma. Le scriveva qualche anno fa, per ribadire l’unicità nella storia dello sterminio nazista degli ebrei. E aggiungeva che la Germania “utilizzò conseguentemente e proficuamente tutto il proprio apparato burocratico, le sue risorse naturali, per un obiettivo che naturale non era, che era ben al di là di ogni limite di una morale condivisa non solo nell’era moderna.