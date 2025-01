Giorgia Meloni e le intese con l’Arabia Saudita di Bin Salman | Nessuna contraddizione con quello che dicevo ieri

Leggi su Open.online

«L’opposizione mi rinfaccia qualsiasi cosa ma non c’èfracheche faccio oggi». Dalrisponde alle critiche su Binin un punto stampa nel quale affronta anche la questione dei dazi annunciati da Donald Trump: «Lo scontro non conviene a nessuno, serve il dialogo». La premier si è detta anche favorevole «all’ingresso dei sauditi nel Gcap, chiaramente è un lavoro non immediato, perché dobbiamo chiudere il lavoro a tre con il governo della Gran Bretagna e del Giappone e favorire un avvicinamento del Regno». Il Global Combat Air Programme (GCAP) è un progetto multinazionale (Giappone, Italia, Regno Unito) di caccia multiruolo stealth.L'articoloe lecondi Bin: «conche» proviene da Open.