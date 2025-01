Lapresse.it - Gianni Morandi a Radio2 Social Club duetta con Santamaria e Barbarossa

Raiospite atra aneddoti e inedite improvvisazioni.con Claudioe Lucasu ‘Vita’ e racconta: “Ad Abu Dhabi nessuno mi riconosceva, non so se mi sentivo bene o male. Una volta Lucio Dalla mi lasciò a casa un alano che era alto come lui, poi scoprii che non aveva un cane”. “Ho una serie di progetti importanti, un bel tour nelle case di riposo, un successo sicuro per me perché tutti conoscono le canzoni di 50, 60 anni fa”, scherza oggicondotto da Lucae con Ema Stokholma. Il cantautore si racconta con la consueta simpatia, tra inedite improvvisazioni, divertenti aneddoti della sua vita musicale e privata, e irresistibili imitazioni, da Mina a Mogol.“Ho inciso circa 600 canzoni, ma sono tanti anni eh.