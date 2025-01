Ilnapolista.it - Garnacho, Amorim lascia la porta aperta: «Può andare via? Tutto può succedere»

la speranza: «può, non so cos’accadrà»Il Manchester United ha vinto 1-0 in casa del Fulham.ha giocato dal primo minuto ed è entrato nell’azione del gol (che poi è stato un autogol). A fine match il tecniconon ha chiuso laalla partenza dicome rito su X dal giornalista Rich Fay ripreso poi da Fabrizio Romano.A proposito della partenza diha dichiarato: «Nessuno lo sa.può. Sta migliorando in ogni aspetto della partita, sta capendo la fase difensiva. Sto provando a trovargli la posizione migliore in campo. Non so cos’accadrà».Rubenon Alejandro: “That, nobody knows. Anything can happen. He is improving in every department of the game, how he recovers, understanding the game when he defends.