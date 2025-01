Sbircialanotizia.it - Gabriele Feron, Il giostraio dell’inferno: “Un romanzo che unisce ricerca storica e visioni horror”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L’imprenditore e scrittore toscano, dopo il suo esordio con Extralunare, pubblica per Pav Edizioni una storia dai risvolti danteschi: “Porto il lettore nel Purgatorio, dove una giostra diventa inquietante strumento di purificazione” Pontedera, 27/01/2025. Nonostante le statistiche parlino di lettori in calo, in Italia c’è un trend in controtendenza che tiene vivo il mercato nazionale, .L'articolo, Il: “Unche” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.