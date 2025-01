Laspunta.it - Formia, valorizzata la via Francigena, installata la nuova tabellazione a disposizione dei viandanti.

Leggi su Laspunta.it

latabellonistica turistica dedicata alla Viadel Sud, l’antico tracciato che collega Canterbury a Gerusalemme, passando per luoghi di straordinario valore storico e culturale.L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’associazione DMOdel Sud e il Gruppo dei Dodici, rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione del territorio e per il rilancio del turismo lento e culturale. Lasegnaletica guiderà pellegrini e turisti alla scoperta del percorso che attraversa, città ricca di storia e tradizioni, contribuendo a rendere più fruibile questo itinerario millenario.Presenti all’evento l’assessore al Turismo Giovanni Valerio, che ha sottolineato l’importanza di investire su progetti che uniscono cultura e turismo, e Mario Teramo, rappresentante dell’associazione Gruppo dei Dodici, da sempre impegnata nella tutela e promozione della Via