Formiche.net - Fiuggi legittimò la destra al governo. Tarchi a trent’anni dalla svolta

Fu vera, nell’immaginario collettivo rappresenta un vero e proprio spartiacque per la storia dellaitaliana. L’ex leader di Alleanza Nazionale e delfino di Giorgio Almirante, Gianfranco Fini ha detto molto chiaramente che se non ci fosse statafa, oggi Giorgia Meloni non sarebbe il capo di undi centro. Di quell’eredità, principalmente, resta la “legittimazione a far parte di coalizioni di”, dice a Formiche.net il politologo Marcoprofondo conoscitore delle dinamiche che hanno caratterizzato la storia dellaitaliana.fa lacambiava volto a. Cosa resta di quell’eredità nelladi oggi?La legittimazione a far parte di coalizioni di, rafforzata dal successo delle scorse elezioni econquista di Palazzo Chigi.