.com - Film in uscita questa settimana al cinema (27 gennaio – 2 febbraio)

Il giardino dei Finzi Contini
Data di: 27 gennaio 2025
Regia: Vittorio De Sica
Cast: Edoardo Toniolo, Ettore Geri, Cinzia Bruno, Alessandro D'Alatri
Drammatico, Italia 1970, 93 min.
Ferrara 1938-1943. Le Leggi in difesa della razza sono operative e gli ebrei debbono condurre una vita separata rispetto agli altri italiani. Giorgio è sin dalla preadolescenza amico della bella Micòl Finzi Contini. Li separa la classe sociale ma li unisce l'immenso parco della villa in cui spesso ci si ritrova tra amici a giocare a tennis. E' lì che Giorgio comincia a provare un sentimento diverso dall'amicizia per la ragazza che però non vi corrisponde.