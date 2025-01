Lettera43.it - Festival di Sanremo 2025, chi riceverà i premi alla carriera

Ildisarà anche una grande celebrazione della musica italiana. Carlo Conti ha annunciato, assieme ai duetti che animeranno la serata delle cover di venerdì 14 febbraio, dueper altrettanti protagonisti della canzone del Belpaese. «Il primo va a una donna che 60 anni fa (era il 1965 quando partecipò con I tuoi anni più belli, ndr.) ha esordito all’Ariston e ha vinto per ben tre volte: Iva Zanicchi», ha spiegato il direttore artistico e conduttore: «L’altro è uno dei grandi cantautori italiani che ci ha regalato, e continua a regalarci, successi: Antonello Venditti». Per l’Aquila di Ligonchio sarà un ritorno altre anni dopo l’ultima partecipazione, quando arrivò 18esima con Voglio amarti. L’artista romano invece non ha mai partecipato.Iva Zanicchi sul: «Ci vediamo giovedì 13»La cantante Iva Zanicchi (Imagoeconomica).