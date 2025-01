Quifinanza.it - Ferrari Group prepara la quotazione ad Amsterdam, un miliardo di dollari sul tavolo

, il nome dietro alla logistica del lusso, ha deciso di fare il grande salto. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la società ha annunciato il piano per unaalla borsa dicon un’offerta pubblica iniziale (Ipo) nelle prossime settimane, accendendo i riflettori su un mercato europeo che sia ripartire.Dalla tradizione italiana alla visione globaleInnanzitutto, facciamo una distinzione. Per i non addetti al lavoro, non stiamo parlando dell’azienda del cavallino rampante, famosa per le auto sportive. Fondata nel 1959 in Italia e ora con base a Londra,si è affermata come un leader silenzioso ma indispensabile nella logistica del lusso. Si occupa del trasporto e della gestione di orologi di alta gamma, gioielli preziosi e diamanti, garantendo servizi su misura per beni che non ammettono errori.