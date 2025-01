Davidemaggio.it - Endless Love, anticipazioni dal 27 al 31 gennaio 2025: Emir mette a rischio la vita di Zeynep

© US Mediaset In attesa del gran finale di, in onda in prima serata martedì 4 febbraio, i telespettatori stanno per assistere ad un altro diabolico piano diKozcuo?lu. Deciso a scappare con la piccola Deniz, il perfido imprenditore, dopo averla rapita, lega infatti la moglieSoydere in un letto, prima di cospargere benzina in tutta la stanza. Accesa una candela,fa quindi sapere a Kemal che ha pochissimo tempo affinché la stessa si consumi e dia fuoco a tutta la camera, conal suo interno. Parte dunque una corsa contro il tempo per salvare la ragazza. Maggiori informazioni nellesettimanali. La dizi turca è in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14.10. Ecco le. Lunedì 27cerca di fuggireha rapito Zenyep e Deniz.