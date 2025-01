Empoli Calcio ricorda Carlo Castellani | omaggio al bomber deportato a Mauthausen

Leggi su Corrieretoscano.it

al, la società presieduta da Fabrizio Corsi protagonista in serie A, nel Giorno della Memoria 2025come ogni anno.Aè dedicato lo stadio di, così come lo stadio di Montelupo Fiorentino.della società toscana a, nato nel 1909,, morto nel campo di concentramento nell’agosto 1944: “La memoria non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci. la memoria è un presente che non finisce mai di passare”.Areanche Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Lo stadio diporta il nome di, ma non tutti sanno la storia del grande uomo e campione. Il giorno in cui i fascisti bussarono alla sua porta, cercavano suo padre.