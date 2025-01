Quotidiano.net - Emanuela Orlandi, un altro giallo: fascicolo vuoto all’Archivio centrale. Ecco cosa conteneva

Roma, 27 gennaio 2025 – Sono un verole nuove carte suritrovate nell’Archiviodello Stato. Carte vuote in realtà, poiché ilcon la scritta ’Ministero dell’Interno – Direzionedella pubblica sicurezza – U.c.i.g.o.s. – Scomparsa’, contiene solo la descrizione del suo interno e non gli allegati indicati con il contenuto delle indagini. Con una specie di blitz, il presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sui casi di Mirella Gregori e della, Andrea De Priamo, ha appurato ieri l’esistenza del, per anni custodito dal ministero dell’Interno tanto che lo aveva parcheggiato in uno dei suoi depositi sulla Circonvallazione Appia. Ma dall’83 intervengono molteplici fattori tra cui le ‘decretazioni’ indotte a partire dalla Direttiva Renzi del 2014 sulle stragi, da quella di piazza Fontana, passando per Ustica, fino al Rapido 904.