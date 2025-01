Secoloditalia.it - Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli: “Resta poco tempo, ma ci siamo goduti ogni istante”

, non si può fare più nulla, ma ci”. Così in una lunga intervista al Corriere della Sera, ildiche dasta lottando contro un tumore al pancreas,. Alla vigilia dell’uscita del suo libro Non ci sono buone notizie, ildell’attrice e di Angelo, scomparso nel 2013, ripercorre la vita straordinaria trascorsa accanto alla mamma, la scoperta della malattia, le corse a Milano per la diagnosi, le prime cure, il volto diche si trasforma, l’intervento, la speranza e poi l’incubo delle metastasi. Un memoir nel quale racconta “l’anno più bello” di sua madre, “nonostante tutto”, drammatico ed emozionate. È dedicato “ai coraggiosi obbligati a lottare per la loro vita e a coloro che coraggiosamente scelgono dirgli vicino”.