Edim, c’è l’accordo sulla cassa per 340 lavoratori. Scongiurati i licenziamenti alla fonderia Bosch di Villasanta

(Monza), 27 gennaio 2025 –integrazione per un anno, accordo sindacati-azienda al ministero delle Imprese sul futuro dellabrianzola del gruppo. Roma approva, ma avvisa: “Niente esuberi”. Per i 340del sito disarà un anno a orario e reddito ridotto del 25%, ma, davanti, adesso, hanno una prospettiva. "Un'intesa importante – dice Pietro Occhiuto della Fiom-Cgil provinciale – ci ha permesso di scongiurare una decisione unilaterale inaccettabile e di condividere invece un percorso. Il polo ha scritto pagine importanti nell'industria del territorio e nell'automotive lombardo. È un patrimonio da preservare”. L'ex Albertini aspetta un compratore, dopo il passo indietro dei tedeschipressofusione, checonsidera “non più core”, cioè non più business di riferimento.