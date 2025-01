Iltempo.it - "E' il proseguimento di Berlusconi". Meloni promossa anche da Iva Zanicchi

Sanremo 2025, sul palco dell'Ariston Ivariceverà il premio alla carriera. Carlo Conti ha deciso di consegnare il riconoscimento all'aquila di Ligonchio che è un monumento della musica italiana e non ha mai fatto mistero delle sue simpatie per il centrodestra. L'ha confermatodurante il suo intervento radiofonico alla trasmissione "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. Se Giorgiami piace più di quanto mi piacesse Silvio? «No, questo è impossibilese ho una grande simpatia per Giorgia. Il Cavaliere l'ho conosciuto beneprima che entrasse in politica, è stata la persona più generosa che abbia mai conosciuto». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la cantante, prossima ospite del Festival di Sanremo, Iva, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.