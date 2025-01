Pronosticipremium.com - Dybala, una Joya da 8 milioni: mai così pagato come alla Roma

Leggi su Pronosticipremium.com

Poco tempo per pensare per unaavvolta da un calendario che non lascia respiro. Ranieri è già al lavoro per preparare al meglio la decisiva sfida di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, dopo essere riuscito a Udine a sfatare il tabù trasferta che durava da ben 9 mesi. Una vittoria dal sapore speciale anche per le notizie antecedentigara: è stato lo stesso Ghisolfi a confermare la notizia del rinnovo automatico didivenuto realtà, un qualcosa che sembrava ancora lontano e che invece si è materializzato, per la gioia dei tifosi.La scadenza si sposta dunque di un anno, al 30 giugno 2026, con tutto il tempo a disposizione per discutere col giocatore un nuovo contratto nel futuro prossimo. L’attuale nel frattempo dice che laguadagnerà 8a stagione, una cifra decisamente imponente, che lo pone al 3° posto tra i più pagati della Serie A.