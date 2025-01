Gamberorosso.it - Dove mangiare a Sanremo durante il Festival. I migliori ristoranti scelti dal Gambero Rosso

E anche quest'anno è arrivato il momento deldella canzone italiana che da 75 edizioni tiene incollati allo schermo milioni di spettatori, anche quelli che ufficialmente lo "snobbano" ma che poi alla fine non possono fare a meno di sintonizzarsi sulla grande kermesse che per un paio di settimane tiene i riflettori puntati sulla città dei fiori. Che come sempre per la durata delaccoglie migliaia di visitatori e addetti ai lavori in alberghi eche per l'occasione rimangono aperti fino a tardi per rifocillare gli artisti nel post gara. La cucina del Ponente ligure ha molto da offrire in termini di prodotti e ricette, e se non è proprio il momento migliore per assaggiarne la migliore versione, non mancano posti cui affidarsi senza timore di brutte sorprese. Eccone una selezione.