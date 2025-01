Ilfattoquotidiano.it - Donna muore per ipotermia nel giardino della sua casa: indossava un pigiama leggero nonostante freddo e neve

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Avrebbe portato il suo cane a spasso, di notte, con una temperatura quasi proibitiva a causa delgelido e. Poi, però, qualcosa è successo e unadell’Ohio sarebbe morta per, da sola, neldisua, dopo averci trascorso l’intera notte indossando abiti molto leggeri. Si chiamava Eugenia Michele Wadman, 43 anni, ecausasua morte, al momento, si sa ben poco.Laha sicuramente portato a spasso il suo cane, riporta il New York Post.le rigide condizioni meteorologiche in Ohio, con picchi compresi tra i -6 e i -4 gradi Celsius, Wadman sarebbe comunque uscita indossando soltanto un “”, poi, la dinamica di quanto è successo dopo è ancora al vaglio delle ricostruzioni degli agenti. Probabilmente, la 43enne è uscita con il suo cane e, rientrando, forse a causa del buio e del, “sembra sia caduta, riportando ferite compatibili con un tentativo di muoversi strisciando sul terreno coperto die ghiaccio”, riporta, invece, l’emittente americana WKYC citando l’ufficio dello sceriffo.