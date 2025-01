Lanazione.it - Diverse modalità per poter anticipare il collocamento a riposo

I requisiti per la pensione anticipata, nel 2025, variano a seconda del sistema contributivo del lavoratore. Per i lavoratori che rientrano nel sistema retributivo puro o misto la pensione anticipata è accessibile, indipendentemente dall’età, con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Ladi calcolo dipende dal raggiungimento di almeno 18 anni di contributi entro il 1995. Per i lavoratori soggetti al sistema contributivo puro, cioè coloro che hanno iniziato a versare dal 1° gennaio 1996, la pensione è possibile a 64 anni con almeno 20 anni di contributi, ma solo se l’assegno è almeno 3 volte superiore all’importo sociale. Questo criterio, legato alla maggiore severità del calcolo contributivo, è raggiungibile solo da chi ha avuto carriere ben retribuite.