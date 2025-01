Juventusnews24.com - Disasi Juve, il difensore si allontana: ha detto si a questa rivale! La volontà del francese è chiara

di RedazionentusNews24: ildel Chelsea vuole solo l'Aston Villa! Le ultime sul futuro e ladel. I dettagliSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Alexhasì all'Aston Villa e non sta prendendo in considerazione altre opzioni, nonostante i contatti con club italiani, come la, e della Premier League.Ilvuole il Villa e la trattativa con il Chelsea prevede un prestito con diritto di riscatto più copertura salariale. Ilsisembre di più dal club bianconero.