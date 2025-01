Juventusnews24.com - Di Livio senza filtri sulla Juve: «Il Napoli l’ha asfaltata al Maradona. A Thiago Motta vorrei dare questo consiglio»

di RedazionentusNews24Di: le sue dichiarazioni a Tuttosport dopo l’ultima sconfitta che i bianconeri hanno rimediato alcontro ilAngelo Diè intervenuto a Tuttosport per parlare dellantus, reduce dalla sconfitta in casa del. Di seguito le sue dichiarazioni.DI– «Mi aspettavo un secondo tempo più coraggioso alda parte dellantus, invece ilha asfaltato i bianconeri. Kolo Muani? Si è presentato bene e ha fatto un bel gol. È un giocatore che può coprire tanti ruoli in avanti. Non è ancora al top e deve recuperare la condizione, ma ho fiducia in lui e mi piacerebbe vederlo in coppia con Vlahovic. Vado controcorrente rispetto all’opinione pubblica: ioi fiducia a Dusan. I suoi gol Vlahovic li sempre fatti e può essere ancora utile alla