Detrazione spese università non statali | soglie e importi massimi detraibili per il 2025

Fissati i nuoviper leuniversitarie sostenute nellenonper il. Le detrazioni fiscali permettono di recuperare una parte dellesostenute per l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, aiutando così a ridurre il peso economico della spesa accademica sostenuta. A stabilirlo il decreto del Ministero dell’istruzioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 gennaio, con tutti glie ledi detrazioniper chi si iscrive e frequenta cosi di laurea in atenei privati. Le, come quelle universitarie, possono essere portate innella dichiarazione dei redditi che viene presentata ogni anno all’Agenzia delle Entrate, come ad esempio il modello 730 presentato da dipendenti e pensionati.