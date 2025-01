Ilrestodelcarlino.it - "Demagogia sull’inceneritore. È costoso e pericoloso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Una campagna demagogica della destra di governo– attacca Sandro Bisonni (foto), co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra –, tesa a convincere che l’inceneritore risolva i problemi nella gestione dei rifiuti. Tutte frottole prive di fondamento, a partire dal fatto che il termovalorizzatore (così lo chiamano i politici italiani, quando in tutto il mondo si parla di inceneritore) elimini le discariche. Ovviamente così non è, il termovalorizzatore genera tre discariche, una a terra dove finiranno ceneri, scorie e filtri, una in acqua per i contaminanti delle acque di processo che i depuratori non sono in grado di trattare, e una in aria per micro e nano polveri, oltre a una enorme quantità di Co2. Anche dal punto di vista economico il termovalorizzatore sarà una catastrofe, l’esperienza di altre regioni dice che i 370 milioni stimati per la realizzazione sono una cifra sottostimata e inoltre bisognerebbe considerare anche i costi di gestione, la carbon tax, i costi extra per la gestione dei rifiuti speciali e per l’adeguamento dei depuratori.