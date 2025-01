Laprimapagina.it - DeepSeek, l’IA cinese che sfida il dominio tecnologico americano

Negli Stati Uniti, l’app gratuita più scaricata sugli iPhone è. Si chiama, un chatbot basato su un avanzato modello di intelligenza artificiale generativa che sta scuotendo l’industria tecnologica globale.Una minaccia per la Silicon ValleyIn pochi giorni,ha destabilizzato il settore del, dominato per anni dalle aziende della Silicon Valley, grazie a modelli potenti, open source e dal costo sorprendentemente basso. Le sue prestazioni rivaleggiano con i giganti americani come OpenAI, Anthropic e Google.Marc Andreessen, co-fondatore di Netscape e figura di spicco nel venture capital, ha definito“un dono meraviglioso al mondo”. Ma dietro l’entusiasmo si cela una preoccupazione strategica: la Cina potrebbe minare la supremazia tecnologica degli Stati Uniti, nonostante i tentativi di limitare lo sviluppo delle sue aziende con sanzioni e restrizioni all’export di semiconduttori avanzati.