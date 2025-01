Feedpress.me - DeepSeek: la startup cinese che sta rivoluzionando l'intelligenza artificiale. Può superare ChatGpt di OpenAI?

I titoli tecnologici di Wall Street si avviano a un crollo di 1.000 miliardi di dollari in seguito ai progressi della start-updiche ha sollevato dubbi sulla possibilità che gli Stati Uniti possano mantenere il loro primato nell’AI. I future del Nasdaq 100 viaggiano in calo del 3,9% in pre-apertua, una mossa che cancellerebbe 1,04 miliardi di dollari dall’indice.