De Paola | Inter o Napoli? Una ha tre fronti non è favorita!

Il direttore Paolo Devede comeper lo Scudetto il. Sull’sottolinea due aspetti su TMW Radio, poi parla degli avversari della prossima gara.SCUDETTO –hanno vinto entrambe in questo weekend, rispettivamente con Lecce e Juventus. Le avversarie non erano sicuramente dello stesso livello, ma comunque sono arrivati sei punti e la grande sorpresa è stata la squadra di Antonio Conte. Paolo Deha detto a riguardo: «Nella gara di ieri sera ci sono state delle risposte importanti come Frattesi e Taremi. Era fondamentale che ci fossero delle risposte dai giocatori della seconda rosa. L’ha tree iluno. Sulla carta in questo momento sono favoriti gli azzurri perché ogni settimana l’impegno di Champions League può regalare poi una sorpresa ai nerazzurri».