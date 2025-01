Unlimitednews.it - Dazi, Tajani “La guerra commerciale non fa bene a nessuno”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Unain generale non fa, in modo particolare a un Paese come il nostro che ha con l’export il 40% del proprio PIL. Il nostro interesse è che ci siano delle soluzioni positive e non azioni e reazioni in campo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, in un punto stampa a Bruxelles. “Lavoreremo per raggiungere questo obiettivo, ne riparleremo in occasione del prossimo incontro con Rubio, l’ho invitato a Roma prima del vertice di Monaco dove ci rivedremo e affronteremo anche questo tema”, ha aggiunto.“Le relazioni fra Stati Uniti e Italia sono sempre molto positive, uno dei punti principali della nostra politica estera è il rafforzamento delle relazioni transatlantiche – ha sottolineato-.