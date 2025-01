Juventusnews24.com - Danilo Juventus, il messaggio social del club: ha voluto ringraziare così il difensore. E quelle parole dei tifosi commuovono – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ildelbianconero: ha ringraziatol’ex capitano. E isi uniscono nei commentiTrae laè ufficialmente finita. Ilbianconero ha comunicato l’addio dell’ormai ex capitano, ringraziandolo poi per quanto dato alla causa con unsui. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@)IL– «Il viaggio dicon laè giunto al termine. I nostri più sentiti ringraziamenti per ogni momento condiviso, ti auguriamo il meglio, Dani!».a cui si sono uniti anche ijuventini, che hannodedicare un pensiero per ringraziarlo di quanto dato alla causa.Leggi sunews24.com