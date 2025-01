Juventusnews24.com - Danilo Juve, ora è davvero finita: risolto con effetto immediato il contratto del brasiliano. Le ultimissime

Come riportato da Fabrizio Romano il contratto di Danilo con la Juventus (la cui scadenza era fissata per il prossimo 30 giugno) è stato risolto. Il difensore lascia così la Juve. Definito anche quello che sarà il futuro: l'ex Real Madrid e Manchester City non andrà al Napoli ma tornerà in patria, lì dove indosserà la maglia del Flamengo. Per Danilo è pronto un biennale.