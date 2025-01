Lookdavip.tgcom24.it - Dalle stelle al total black: i look (firmati) delle vip sulla neve

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Labianca ben si presta agli outfit più eccentrici. In queste settimane di gran freddo, sono tanti gli amanti degli sport di montagna che si riversano sulle piste, vip comprese. Le famose inforcano gli sci e si fanno ritrarre in paesaggi incantati, tra pini imbiancati, seggiovie e pause relax nei rifugi. I loro snowsonoe accattivanti. La stagione alpina è ancora lunga: perché non prendere spunto?Fantasie sulle pisteValentina FerragniTra caschi e maschere che camuffano i volti, è difficile distinguersi in quanto a stile sulle piste da sci. Il candore dellainvoglia a osare con completi divertenti: complice la cornice da favola, il perfetto scatto Instagram è garantito. Chiara Ferragni ha trascorso tutte le vacanze natalizie: prima all’Alpe di Siusi con i figli e la famiglia d’origine, poi a St.