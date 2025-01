Spazionapoli.it - Dalla Juve al Napoli, gli azzurri ci provano: affare da non credere

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato – In questi giorni la SSCè pronta a scatenarsi in questi ultimi giorni di sessione invernale: gliciper un calciatore di proprietà della.Ilsi gode il primato in classifica e lo fa dopo una grande vittoria contro lantus, ottenuta sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona. Una prestazione davvero importante per la compagine partenopea, che ora guarda con ottimismo ai prossimi impegni e con un sogno che diventa sempre più ricorrente nella piazza. Antonio Conte fa però da pompiere e cerca di tenere tutti con i piedi per terra, anche perché la stagione è ancora lunga. Serve, insomma, non lasciare nulla al caso per cercare di tenere il testa a testa con l’Inter. Anche per questo, osservato speciale è il calciomercato, arrivato nella sua fase finale e decisiva in questi ultimi giorni della sessione invernale.