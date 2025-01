Dai fischi a Djokovic al grido contro Zverev | il capo degli Australian Open difende il pubblico di Melbourne

Leggi su Sportface.it

Il primo Slam stagionale è andato in archivio con un bilancio che fa ancora festeggiare i tifosi italiani: agli2025, infatti, è andato in scena un nuovo spettacolo targato Jannik Sinner. Il campione azzurro ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo a, diventando il primo italiano a vincere tre Slam. Ma non solo Jannik, perché il torneoo ha visto diversi italiani protagonisti: da Lorenzo Sonego, capace di spingersi fino ai quarti di finale e sfiorare il derby azzurro in semifinale, a Francesco Passaro, entrato per la prima volta nel main draw di uno Slam. Con questi risultati, gli italiani in top-100 sono diventati undici, per quello che è un nuovo record.Al di làitaliani, chiaramente, diversi spunti sono emersi anche dal resto del torneo, sia per quanto riguarda il tabellone maschile e sia per quello femminile.