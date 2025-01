Bergamonews.it - Da “Liliana” a “Simone Veil”, il Giorno della Memoria nei cinema bergamaschi

In occasione del, alConca Verde e allo Schermo Bianco di Bergamo, vengono proposti film a tema.Più precisamente, al Conca Verde si terrà la proiezione del film documentario “”, che racconta la storiasenatrice a vita e testimoneShoahSegre.Si potrà vedere: lunedì 27 gennaio alle 16.45, 18.45 e 20:45; martedì 28 gennaio alle 18.45 e venerdì 31 gennaio alle 18.45.Presentato in anteprima alla Festa deldi Roma tra gli applausi commossi del pubblico, “” è diretto da Ruggero Gabbai.L’arresto, la deportazione nei campi di concentramento in cui ha dato l’ultimo struggente addio a suo padre, fino al suo profondo, generoso e ininterrotto impegno sociale per trasmettere alle giovani generazioni un messaggio di libertà e uguaglianza, contro ogni sopraffazione dei diritti umani.