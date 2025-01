Metropolitanmagazine.it - Cosa sta succedendo in casa Cyrus? Famiglia preoccupata per l’esibizione di Robby Ray per Trump. Nessun commento (ancora) da parte di Miley

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Non è la prima volta che laaffronta momenti di crisi. Dal distacco di, l’angelica Hannah Montana, fino alle separazioni tra fratelli, per poi concludersi con il divorzio dei genitori, Billy Ray e Tish. Ora, i figli si dicono preoccupati perfatta daRay in occasione dell’insediamento di Donaldo, che sembrerebbe essere stata parecchio sospetta. Tutti i figli, tranne, che già da diverso tempo ha lavorato per staccarsi dal suo nucleo d’origine e lavorare principalmente su se stessa.Perché laper Billy Ray?L’ultimo dramma riguarderebbe appunto la preoccupazione perdel padre al Ballo Inaugurale di Donald. Quest’ultimo è stato rieletto presidente degli Stati Uniti circa una settimana fa.