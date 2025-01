Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Non posso più fare parte del progetto”, poi cita Andrea Agnelli

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-27 13:14:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del:“Arrivederci Vecchia Signora”, così Danilo saluta ufficialmente la Juventus. Si chiude qui l’esperienza bianconera del difensore brasiliano, pronto aritorno in patria per vestire la maglia del Flamengo. Danilo, il saluto social alla Juventus: “Il club più grande della mia storia”Questa la lettera social di Danilo, che ha salutato così i tifosi della Juventus: “Cari bianconeri, non so nemmeno da dove iniziare. Sapevo che questo giorno prima o poi sarebbe arrivato, ma non si è mai pronti per gli addii. Sono passati 5 anni e mezzo, ma per me è come se fosse stata una vita intera. Non è mai facile separarsi da un amore, da un luogo che mi ha dato tanto, da una maglia che mi ha fatto provare grandi emozioni.