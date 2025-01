Justcalcio.com - Corriere dello Sport – il portoghese è atterrato a Torino

2025-01-26 21:58:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS:– Nuovo rinforzo per la Juventus. Dopo gli arrivi di Antonio Costa e Kolo Muani, quest’ultimo in gol all’esordio in bianconero nella trasferta del Maradona contro il Napoli, Thiago Motta accoglie anche Renato Veiga. Il difensore, classe 2003, è infattida qualche minuto all’aeroporto diCaselle.Juve, ecco Renato Veiga: domani le visite medicheIl 21enne(solo sette le presenze raccolte con la maglia del Chelsea in stagione) si sottoporrà domani (lunedì 27 gennaio) alle visite mediche di rito e alla successiva firma sul contratto. Veiga è stato prelevato dal Chelsea (che lo aveva a sua volta acquistato dagli svizzeri del Basilea a luglio 2024, ndr) con la formula del prestito oneroso per una cifra tra i quattro e i cinque milioni di euro.