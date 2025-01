Coppa del Mondo di Biathlon ad Anterselva Giacomel sale ancora sul podio | è terzo nell’inseguimento

Leggi su Ilfaroonline.it

Bolzano – E’ un momento eccellente della carriera di Tommasoindeldi. Sulle piste di, l’Azzurro si prende ilposto, dopo il trionfo individuale in Mass Start a Ruhpolding.L’atleta tricolore tesse una prestazione maiuscola. Commette un solo errore al poligono (secondo e quarto) e chiude la gara in 30:17.0. Vincono la gara i due norvegesi Sturla Holm Laegreid (primo e senza errori in 29:53.0) e Tarjei Boe (secondo con un errore soltanto in 30:11.9).Perè il sestoche fa in carriera e il primo in assoluto in inseguimento. Ha una presenza tra i primi tre in ogni specialità di gara.Nella competizione femminile e in staffetta, fanno il quinto posto Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Michela Carrara.