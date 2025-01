Puntomagazine.it - Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Baronissi illumina Saturno di bianco per onorare le vittime dell’Olocausto”

La: “La memoria è un dovere collettivo, per non dimenticare mai l’orrore del passato”In occasione della Giornata della Memoria, l’Amministrazione comunale diha deciso dire diil monumento di, simbolo di speranza e riflessione, per rendere omaggio alleil sacrificio umano inflitto dalla follia nazista. Un gesto semplice ma potente, che vuole testimoniare la vicinanza della comunità a chi ha vissuto e continua a vivere il dramma della persecuzione, della morte e della sofferenza, e che vuole essere un monito per tutti, affinché simili atrocità non vengano mai dimenticate.“La memoria è un dovere collettivo”, afferma ladi. “re un monumento, sebbene sembri un atto modesto, è un gesto che può alleviare, anche se in minima parte, il peso della sofferenza che ancora oggi accompagna chi porta nel cuore la tragedia