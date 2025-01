Terzotemponapoli.com - Cobolli Gigli: “Conte ha rivitalizzato il Napoli”

Giovanni, ex presidente della Juventus, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole:Dal punto di vista calcistico, è una stagione deludente per la Juventus?“Sembra che parlare di delusione per la stagione della Juventus sia quasi un eufemismo. Se la Juventus avesse vinto contro il, forse non sarei così deluso. Tuttavia, la stagione della Juventus, vista anche nell’ottica di quella sconfitta, non è positiva. Ilha ottenuto sette vittorie consecutive, mentre la Juventus, come ho letto oggi sui giornali, ha il peggior risultato degli ultimi quattordici anni, pari addirittura ai tempi di Heriberto Herrera. Questo dimostra che c’è qualcosa che non funziona. Va bene la stanchezza dei tanti impegni, va bene tutto, ma a mio avviso il problema principale è nello spogliatoio e nel rapporto tra l’allenatore e i giocatori.