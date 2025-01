Ilrestodelcarlino.it - Cmo Ozzano, terzo brindisi consecutivo in casa del Novellara: rimane in vetta

cincin di fila nel girone G di serie C per la capolista Cmo, che espugna rumorosamentee conserva laa quota 28, con 4 punti di distanza sulla nuova inseguitrice Castelnovo ne’ Monti, in scioltezza contro il fanalino di coda San Lazzaro (per i reggiani è l’ottava vittoria consecutiva, col titolo di squadra più in forma del momento). Sulgradino del podio una lanciatissima Molinella, che liquida Argenta e allunga a tre vittorie la striscia positiva e approfitta del ko della Virtus Medicina contro Montecchio per mettere la freccia e superare i gialloneri. Gare girone G: Scandiano-Sg Fortitudo 82-53, Molinella-Argenta 61-52, Arena-Virtus Medicina 79-72 dts,-Cmo63-87, Cvdlecchio-Francesco Francia 45-61, Lg Competition-Bsl San Lazzaro 92-75 e Vignola-Cmp Granarolo 73-68.