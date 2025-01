Zon.it - Club Scherma Salerno, Giuseppe Di Martino conquista il podio con il Maestro Marco Autuori

VRSAR – Gioie dal sapore prestigioso per la delegazione tricolore che nel fine settimana, in occasione della prima giornata dei Campionati del Mediterraneo under 17, si è tinta d’azzurro. Tra i migliori risultati italiani anche l’argento diDi, portacolori del, che nella prova dei fiorettisti under 17 ha esultato dal secondo gradino del. Una performance tutta da encomiare per il salernitano che di fatto nonostante il secondo posto non è mai stato sconfitto. Infatti, l’allievo del, punto di riferimento dello staff azzurro, nell’atto decisivo è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio al ginocchio. Sino a quel momento, un cammino brillante. Archiviato il girone con un en plein di vittorie,Diha superato agilmente lo spagnolo Miguel Sanchez con lo score di 15-6.