Cinque calici per cinque sfilate

Dopo Pitti Uomo, dal 17 gennaio al 21 gennaio è andata in scena la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni maschili autunno/inverno. Sessantotto appuntamenti, di cui solo venti, e parecchi assenti tra i big brand – come Fendi, Gucci, Etro e Moschino – che hanno preferito accorpare le collezioni uomo e donna nella settimana di febbraio. Il calendario essenziale – per quanto rappresentativo di un momento sfidante per tutto il settore – è stato compensato da un evento destinato a restare nella storia: il matrimonio – reale, con tanto di celebrante – di Jordan Bowen e Luca Marchetto, fondatori e designer del marchio JordanLuca. Per quanto allusivo, il pacchetto di fazzoletti recapitato come invito allo show – “The Wedding” – non è bastato a preparare il pubblico, che ha accolto con lacrime e applausi questa inaspettata collezione dal gusto romantico.