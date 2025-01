Romadailynews.it - Cina: stanzia +734 mln dollari di fondi per aiutare persone colpite da disastri

Il ministero per la Gestione delle Emergenze ieri ha dichiarato che sono stati completamente distribuiti 5,272 miliardi di yuan (circa 734,96 milioni di) diper i soccorsi provenienti dal bilancio centrale, a beneficio di 30,92 milioni di. Questisono destinati a sostenere i governi locali nell’ledanaturali a gestire le difficolta’ di vita durante la stagione invernale e quella primaverile. Il ministero ha anche fornito indicazioni e sostegno alle localita’ per attuare meglio le misure di soccorso, distribuire accuratamente ie i materiali di soccorso e migliorare il coordinamento delle politiche e delle risorse. Per quanto riguarda il brusco calo delle temperature previsto per i prossimi giorni, il ministero ha dichiarato che intensifichera’ il monitoraggio degli sviluppi deinelle varie regioni per garantire che ogni persona colpita rimanga al sicuro e al caldo durante l’inverno.