Cina: piattaforma IA sviluppata nel Paese per generare video presenta nuova versione

La ShengShu Technology, una startup di intelligenza artificiale con sede a Pechino, hato il suo modello aggiornato per la generazione di, Vidu 2.0, in grado di creare un singoloclip di 4 secondi con una risoluzione di 512p in soli 10 secondi, secondo quanto riportato oggi dal “Science and Technology Daily”. Il rapporto afferma che il costo di generazione di undi questo tipo e’ di 2,4 yuan (circa 0,33 dollari) al minuto. I modelli per la generazione disono migliorati rapidamente in termini di qualita’, ma la velocita’ dell’operazione rimane un ostacolo significativo. In precedenza, gli utenti con account gratuiti dovevano spesso attendere ore perun singolo filmato. Inaugurato a livello globale nel luglio 2024, Vidu 1.0 ha ridotto il tempo di generazione di un singoloclip a meno di 30 secondi e in 100 giorni ha conquistato oltre 10 milioni di utenti.