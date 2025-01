Romadailynews.it - Cina: addetti locali garantiscono fornitura elettrica a Liupanshui

I membri del personale dell’ufficio locale per ladi energiapattugliano la citta’ di, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ieri 26 gennaio 2025. In caso di interruzione dell’energia a causa delle continue nevicate, l’ufficio ha effettuato un’ispezione urgente e un lavoro di manutenzione per garantire il funzionamento sicuro e stabile della retelocale. Una foto aerea, scattata da un drone ieri 26 gennaio 2025, mostra i membri del personale dell’ufficio locale per ladi energiamentre si recano a un punto di controllo nella citta’ di, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou. In caso di interruzione dell’energia a causa delle continue nevicate, l’ufficio ha effettuato un’ispezione urgente e un lavoro di manutenzione per garantire il funzionamento sicuro e stabile della retelocale.