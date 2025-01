Juventusnews24.com - Chukwuemeka Juventus, è lui il nuovo nome per il centrocampo: può arrivare a gennaio! Tutti i dettagli sul possibile colpo in entrata

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: il centrocampista inglese è uno dei nomi che il club bianconero potrebbe valutare per questo finale di mercato. Le ultimeSecondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, uno dei nomi che lapotrebbe valutare per questo finale di mercato è quello di Carney.Il centrocampista inglese è in uscita dal Chelsea, ma il club bianconero non contempla un trasferimento a titolo definitivo. Inoltre, sul calciatore classe 2003 ci sono anche altri club inglesi.Leggi sunews24.com