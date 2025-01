Metropolitanmagazine.it - Christopher Nolan girerà parte dell’Odissea in Sicilia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’adattamentodisarà girato ininche, secondo gli studiosi, fu uno dei luoghi delle peregrinazioni di Odisseo nel poema epico composto da Omero intorno all’VIII secolo a.C.. Le riprese dellanadidovrebbero iniziare tra circa due mesi sull’isola di Favignana, nota come “isola delle capre”, che si ritiene essere il luogo in cui Omero immaginò che Odisseo approdasse con il suo eterogeneo equipaggio per arrostire le capre e fare scorta di cibo. L’idilliaca isola fadell’arcipelago delle Egadi al largo della costa nord-occidentale della. Il cast confermato per “L’Odissea” comprende Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron, anche se non è stato ancora rivelato chi interpreterà quale ruolo.