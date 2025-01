Quifinanza.it - Cessione Piaggio Aero alla tuca Baykar, contratto preliminare firmato

Manca sempre meno per ladispacesocietà. É arrivata oggi la firma sulche porterà la società turca ad acquisireIndustries eAviation.LadispaceL’acquisizione dispace da parte dell’azienda turcaè dunque sempre più vicina. Con la firma del, si è compiuto un passo decisivo verso il passaggio di proprietà dei complessi aziendali diIndustries eAviation.L’operazione, che ha ricevuto il via libera dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso 27 dicembre, segna un punto di svolta per il futuro del prestigioso marchio italiano., leader mondiale nella produzione di droni e tecnologiespaziali avanzate, ha presentato un piano industriale ambizioso che punta a valorizzare le competenze e le capacità produttive dispace, inserendole in un contesto internazionale in forte espansione.